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Polizei Bochum

POL-BO: Polizei fahndet nach einem Exhibitionisten: Zeugen gesuchten

Bochum (ots)

Die Bochumer Polizei fahndet nach einem Exhibitionisten, der sich am Donnerstagnachmittag, 19. März, entblößt hat.

Ein 40-Jähriger aus Bochum fuhr um kurz nach 16 Uhr mit seinem Auto über den Sudbeckenpfad, als sich ein Mann auf dem Bürgersteig vor ihm entblößte und ihn dabei ansah.

So wird der Gesuchte beschrieben: männlich, 30-40 Jahre alt, 170-180 cm groß; er trug eine Mütze und einen Jogginganzug.

Das Kriminalkommissariat 12 führt die Ermittlungen und bittet Zeugen unter der Telefonnummer 0234 909-4120 (-4441) um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Jens Artschwager
Telefon: 0234 909 1023
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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