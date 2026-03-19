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Polizei Bochum

POL-BO: Pedelec-Fahrerin (64) bei Verkehrsunfall verletzt

Witten (ots)

Eine Pedelec-Fahrerin (64, aus Witten) wurde bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 18. März, an der Universitätsstraße in Witten schwer verletzt.

Die Wittenerin fuhr gegen 16.50 Uhr mit ihrem Zweirad auf dem Fahrradstreifen der Universitätsstraße in Richtung Wittener Innenstadt. Als sie den Kreuzungsbereich Universitätsstraße / Dorfstraße überqueren wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto einer Wittenerin (60), das zeitgleich von der Universitätsstraße nach links in die Dorfstraße abbog.

Die Pedelec-Fahrerin stürzte und zog sich Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung brachte sie in ein nahegelegenes Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurde.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Mirella Turrek
Telefon: 0234 909-1027
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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