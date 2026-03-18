Polizei Bochum

POL-BO: Beim Abbiegen die Kontrolle verloren: Autofahrer (20) schiebt mehrere geparkte Fahrzeuge ineinander

Herne (ots)

Als er von der Rathausstraße in die Kolpingstraße abbiegen wollte, verlor ein Autofahrer (20) in Wanne-Eickel die Kontrolle über seinen Wagen. Die Bilanz: jede Menge Sachschaden und polizeiliche Ermittlungen wegen des Verdachts auf ein verbotenes Kfz-Rennen.

Der Abbiegeunfall ereignete sich am Dienstagabend, 17. März, gegen 21.35 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der 20-jährige Autofahrer aus Recklinghausen mit überhöhter Geschwindigkeit in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte dann mit einem geparkten Auto, das durch die Wucht des Aufpralls in drei weitere Fahrzeuge geschoben wurde.

Der 20-Jährige und sein Beifahrer (20, auch aus Recklinghausen) blieben unverletzt. Der Wagen des Recklinghäusers sowie ein weiteres Fahrzeug waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Nach einer ersten Schätzung ist ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 33.000 Euro entstanden.

Ein Alkohol- sowie ein Drogentest bei dem Fahrer verliefen negativ. Da der Verdacht auf ein verbotenes Kfz-Rennen besteht, stellten die Beamten den Führerschein sowie das Fahrzeug und das Mobiltelefon des 20-Jährigen sicher.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Augenzeugen, sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.

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