Polizei Bochum

POL-BO: Unfallflucht: Polizei stoppt Autofahrer (81) und untersagt Weiterfahrt - Augenzeugen gesucht

Bochum (ots)

Nach einer Unfallflucht in Bochum-Grumme hat die Polizei einen tatverdächtigen Autofahrer (81, aus Bochum) gestoppt. Zur Klärung des Ablaufs sucht das Verkehrskommissariat jetzt Augenzeugen.

Der Unfall hat sich am Montagabend, 16. März, auf der Bergstraße ereignet. Nach aktuellem Stand kollidierte der 81-Jährige mit seinem Auto dort in Höhe der Hausnummer 140 gegen 18.10 Uhr mit einer Bake und einem Baustellenschild. Verletzt wurde zwar niemand - aber anstatt sich um die Unfallaufnahme zu kümmern, fuhr er einfach weiter.

Zeugen alarmierten die Polizei und berichteten, der Senior sei Schlangenlinien gefahren und dabei mehrfach in den Gegenverkehr geraten.

Polizeibeamte trafen den 81-Jährigen kurz darauf an. Ein Alkohol- sowie ein Drogentest verliefen negativ. Dennoch stellten die Polizisten den Führerschein sowie den Autoschlüssel des Bochumers sicher und untersagten die Weiterfahrt.

Das Verkehrskommissariat bittet jetzt Augenzeugen, sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.

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