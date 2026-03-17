Polizei Bochum

POL-BO: Diebstahl im Bochumer Stadtzentrum: Polizei fahndet nach zwei Männern

Bochum (ots)

Nach einem Diebstahlsdelikt im Bochumer Stadtzentrum fahndet die Polizei nach zwei Männern. Es werden Zeugen gesucht.

Am frühen Montagmorgen, 16. März, verschafften sich die Täter Zugang zum Keller eines Mehrfamilienhauses an der Brüderstraße und entwendeten Getränke, Kaffee und Bargeld. Ein Zeuge beobachtete das Duo beim Verlassen des Tatorts gegen 4.10 Uhr - die Einbrecher flüchteten in Richtung des Südrings.

So werden die Gesuchten beschrieben: beide männlich, der erste Täter ca. 36 Jahre alt, 170 cm groß, mit grünem Kapuzenpullover und orangefarbener Weste; der zweite Täter trug eine schwarze Jacke und eine blaue Jeans.

Das Bochumer Innenstadtkommissariat (KK 31) ermittelt; Zeugen melden sich unter 0234 909-8105 (-4441).

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