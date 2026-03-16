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Polizei Bochum

POL-BO: Exhibitionist in Bochum: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Bochum (ots)

Die Polizei fahndet aktuell nach einem Exhibitionisten, der sich in Bochum-Laer entblößt hat. Es werden Zeugen gesucht.

Der Vorfall hat sich am Freitag, 13. März, gegen 6 Uhr im Bereich der Alten Wittener Straße ereignet. Eine Frau (32, aus Bochum) wartete dort auf die Straßenbahn, als sich ein Mann in der Nähe entblößte und sexuelle Handlungen an sich vornahm. Die 32-Jährige entfernte sich daraufhin mit der Straßenbahn.

So wird der Gesuchte beschrieben: männlich, ca. 170 cm groß, laut Zeugenbeschreibung "helle Haut" und "europäisch" aussehend; er trug schwarze Kleidung, eine schwarze Mütze sowie eine weiße FFP-2-Maske.

Das Kriminalkommissariat 12 führt die Ermittlungen und bittet Zeugen sowie mögliche weitere Geschädigte unter der Telefonnummer 0234 909-4120 (-4441) um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Jens Artschwager
Telefon: 0234 909 1023
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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