Polizei Bochum

POL-BO: Schwerer Diebstahl am Hauptfriedhof: Bronzestatue entwendet - Zeugen gesucht

Herne (ots)

Vom Hauptfriedhof an der Wiescherstraße 125 in Herne ist in der Nacht zu Sonntag, 15. März, eine Bronzestatue entwendet worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Im Tatzeitraum von 19 Uhr bis 7 Uhr morgens haben unbekannte Tatverdächtige einen sakralen Kunstgegenstand aus Bronze von einer Grabstätte des Friedhofs entwendet. Zum Abtransport dieser Statue haben die Diebe mutmaßlich den Kranzwagen des Friedhofs benutzt.

Die Polizei fragt nun: Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet oder kann Angaben zu den Tatverdächtigen machen?

Zeugen werden gebeten, sich beim zuständigen Kriminalkommissariat unter 0234 909-8505 zu melden.

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