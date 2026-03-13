Polizei Bochum

POL-BO: Versuchter Raub - Kripo bittet um Hinweise

Herne (ots)

Die Kriminalpolizei ermittelt nach einem versuchten Raubdelikt, das sich am Donnerstag, 12. März, gegen 20.50 Uhr in Herne ereignet hat.

Eine 30-jährige Hernerin war im Bereich Mont-Cenis-Straße / Schillerstraße unterwegs, als sie von zwei unbekannten jungen Männern angesprochen wurde. Während einer der beiden ihr ins Gesicht geschlagen habe, habe der andere versucht, ihr die Handtasche zu entreißen.

Die Hernerin setzte sich zur Wehr, so dass die beiden Tatverdächtigen ohne Beute in Richtung Innenstadt davonliefen.

Die jungen Männer werden wie folgt beschrieben:

1. Tatverdächtiger:

- 15 bis 16 Jahre alt - ca. 1,70 m groß - schlank - dunkle kurze Haare - dunkle Augen - "südländisches Aussehen" - dunkel gekleidet, weiße Turnschuhe

2. Tatverdächtiger:

- 15 bis 16 Jahre alt - ca. 1,65 m groß - kräftig gebaut - gepflegter dunkler Vollbart - "südländisches Aussehen" - beige Jacke, dunkle Hose

Das Regionalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 909-8505 oder -4441 (Kriminalwache) um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell