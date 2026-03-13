PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Versuchter Raub - Kripo bittet um Hinweise

Herne (ots)

Die Kriminalpolizei ermittelt nach einem versuchten Raubdelikt, das sich am Donnerstag, 12. März, gegen 20.50 Uhr in Herne ereignet hat.

Eine 30-jährige Hernerin war im Bereich Mont-Cenis-Straße / Schillerstraße unterwegs, als sie von zwei unbekannten jungen Männern angesprochen wurde. Während einer der beiden ihr ins Gesicht geschlagen habe, habe der andere versucht, ihr die Handtasche zu entreißen.

Die Hernerin setzte sich zur Wehr, so dass die beiden Tatverdächtigen ohne Beute in Richtung Innenstadt davonliefen.

Die jungen Männer werden wie folgt beschrieben:

1. Tatverdächtiger:

   - 15 bis 16 Jahre alt
   - ca. 1,70 m groß
   - schlank
   - dunkle kurze Haare
   - dunkle Augen
   - "südländisches Aussehen"
   - dunkel gekleidet, weiße Turnschuhe

2. Tatverdächtiger:

   - 15 bis 16 Jahre alt
   - ca. 1,65 m groß
   - kräftig gebaut
   - gepflegter dunkler Vollbart
   - "südländisches Aussehen"
   - beige Jacke, dunkle Hose

Das Regionalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 909-8505 oder -4441 (Kriminalwache) um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Mirella Turrek
Telefon: 0234 909-1027
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 13.03.2026 – 08:11

    POL-BO: Raubdelikt: Kripo fahndet nach drei Jugendlichen

    Bochum-Wattenscheid (ots) - Nach einem Raubdelikt in Bochum-Wattenscheid am Donnerstagnachmittag, 12. März, ermittelt die Kripo. Es werden Zeugen gesucht. Ein 16-Jähriger aus Bochum war gegen 14.15 Uhr auf dem August-Bebel-Platz unterwegs, als er von einem männlichen Jugendlichen angesprochen wurde, der darum bat, wegen eines Notfalls telefonieren zu müssen. Der 16-Jährige übergab sein Handy, woraufhin sich der ...

    mehr
  • 12.03.2026 – 14:49

    POL-BO: Alleinunfall in Herne: 69-jähriger Autofahrer verstirbt

    Herne (ots) - Ein 69-jähriger Herner ist am Donnerstag, 12. März, mit seinem Auto in Wanne-Eickel mit einer Hauswand kollidiert und verstorben. Hintergrund ist wohl ein internistischer Notfall. Der Unfall hat sich gegen 10.20 Uhr auf der Straße Sassenburg ereignet. Der 69-Jährige kam dort in Höhe der Hausnummer 9 von der Fahrbahn ab, kollidierte mit zwei Mülltonnen und stieß gegen eine Hauswand. Passanten eilten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren