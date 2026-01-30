PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Gefährdung des Straßenverkehrs - Unfall unter Drogeneinfluss

Mayen, B 258 / L 98 (ots)

Mayen, B 258 / L 98 Am 29.01.2026, befuhr ein 19-jähriger Fahrzeugführer, aus dem Landkreis Mainz-Bingen, mit seinem Pkw Opel-Astra die Auffahrt der B 258, von der L 98 Monreal kommend, in Fahrtrichtung Mayen.

Im Fahrzeug befanden sich noch zwei weitere jugendliche Beifahrer. Im Verlauf einer Linkskurve verlor der Fahrer, aufgrund der örtlichen Straßen- und Sichtverhältnisse nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der rechten Schutzplanke. Anschließend setzte er seine Fahrt fort und kam wegen eines platten Reifens, nach einer Fahrstrecke von ca. 3 km im Straßengraben zu erliegen. Zum Zeitpunkt des Unfalls herrschte Nebel mit Sichtweiten von ca. 80 m. Ein vorbeifahrender Verkehrsteilnehmer verständigte die Polizei Mayen und meldete ein nicht abgesichertes, Unfallfahrzeug im Straßengraben.

Bei der Unfallaufnahme konnten bei dem Fahrzeugführer drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Ein Drogentest, bestätigte den Konsum von Cannabis. Der Führerschein des Fahrers wurde hierauf sichergestellt, es erfolgte ebenfalls die Entnahme einer Blutprobe. Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Bei dem Unfallhergang wurde niemand verletzt.

Seitens der Polizei wurde ein Ermittlungsverfahren, wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Der Fahrzeugführer muss mit einer empfindlichen Geldstrafe und einem längeren Entzug seiner Fahrerlaubnis rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen

Telefon: 02651-801-0

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

