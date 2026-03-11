PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Polizeiliche Verkehrsunfallstatistik 2025 für Bochum, Herne und Witten

POL-BO: Polizeiliche Verkehrsunfallstatistik 2025 für Bochum, Herne und Witten
  • Bild-Infos
  • Download

Bochum, Herne, Witten (ots)

"Jeder Mensch, der am Straßenverkehr teilnimmt, trägt Verantwortung für sich selbst und für andere. Gemeinsam können wir dafür sorgen, dass es auf den Straßen in Bochum, Herne und Witten noch sicherer wird, wenn wir uns mit Aufmerksamkeit, Rücksicht und gegenseitigem Respekt begegnen", so Polizeipräsidentin Christine Frücht bei der Pressekonferenz zur Verkehrsunfallstatistik 2025, die am Mittwoch, 11. März, im Polizeipräsidium Bochum stattfand.

Bereits seit vielen Jahren bewegen sich die Verkehrsunfallzahlen im Bereich der Kreispolizeibehörde Bochum auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau. Dennoch wurden insgesamt mehr Verkehrsunfälle verzeichnet als im Vorjahr.

Die Verkehrsunfälle mit Verletzten sind von 1573 auf 1603 gestiegen. Obwohl es mehr Verunglückte gab, ist jedoch die Zahl der schwerverletzten und getöteten Personen gesunken.

Fahrrad- und Pedelecfahrende machen 24,19 Prozent der Verunglückten aus.

Einen merklichen Anstieg gab es bei den verunglückten E-Scooter-Fahrenden - die Zahl stieg von 87 auf 118.

Eine verbesserte Aufklärungsquote erzielte das Polizeipräsidium Bochum im Bereich der Verkehrsunfallfluchten.

"In den vergangenen Jahren hat sich gezeigt, dass sich eine zunehmende Anzahl von Verkehrsteilnehmenden rücksichtslos und teilweise aggressiv im Verkehr bewegt. Sie setzen sich über Regeln hinweg und gefährden nicht nur sich selbst, sondern auch andere", so Polizeipräsidentin Christine Frücht. "Deshalb werden wir weiterhin konsequent gegen regelwidriges Verhalten vorgehen. Dies schließt auch die Sicherstellung oder Beschlagnahme von Fahrzeugen, Mobiltelefonen und Führerscheinen ein."

Die ausführlichen Daten zur Verkehrsunfallstatistik 2025 - für die gesamte Kreispolizeibehörde sowie heruntergebrochen auf die einzelnen Städte Bochum, Herne und Witten - finden Sie auf unserer Internetseite unter folgendem Link: https://bochum.polizei.nrw/artikel/verkehrsunfallstatistik-2

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Mirella Turrek
Telefon: 0234 909-1027
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 11.03.2026 – 08:31

    POL-BO: Raser in der Bochumer City gestoppt: Polizei beschlagnahmt SUV

    Bochum (ots) - Erst den Fuß aufs Gas, dann zu Fuß nach Hause: Die Polizei stoppte am Dienstagabend, 10. März, einen Raser in der Bochumer Innenstadt. Am Ende beschlagnahmten die Beamten sein Auto. Gegen 23.20 Uhr wurde eine Streifenwagenbesatzung im Bereich der Alleestraße auf einen SUV aufmerksam, der mit hoher Geschwindigkeit stadtauswärts unterwegs war. Die ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 08:18

    POL-BO: Polizei fahndet nach falschen Wasserwerkern in Bochum-Altenbochum

    Bochum (ots) - Zwei falsche Wasserwerker haben eine Seniorin in Bochum-Altenbochum um ihre Ersparnisse gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Die Täter - ein Mann und eine Frau - klingelten am Dienstag, 10. März, gegen 15.10 Uhr bei der 88-jährigen Bochumerin im Bereich Laerstraße, Ecke Theoderichstraße. Sie gaben vor, aufgrund ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 10:53

    POL-BO: "Hartnäckiger" Einbrecher: Tatverdächtiger (44) vorläufig festgenommen

    Herne (ots) - Aller guten Dinge sind drei - das dachte sich wohl ein Mann, der am Montag, 9. März, gleich drei Mal versuchte, in dieselbe Wohnung an der Freisenstraße in Wanne einzubrechen. Gegen 16 Uhr verschaffte sich der Tatverdächtige Zutritt in das Hausinnere. Als der Hund der Wohnungsinhaberin bellte, flüchtete der Mann. Nur wenige Minuten später kehrte der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren