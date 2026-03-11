Polizei Bochum

POL-BO: Polizeiliche Verkehrsunfallstatistik 2025 für Bochum, Herne und Witten

Bochum, Herne, Witten (ots)

"Jeder Mensch, der am Straßenverkehr teilnimmt, trägt Verantwortung für sich selbst und für andere. Gemeinsam können wir dafür sorgen, dass es auf den Straßen in Bochum, Herne und Witten noch sicherer wird, wenn wir uns mit Aufmerksamkeit, Rücksicht und gegenseitigem Respekt begegnen", so Polizeipräsidentin Christine Frücht bei der Pressekonferenz zur Verkehrsunfallstatistik 2025, die am Mittwoch, 11. März, im Polizeipräsidium Bochum stattfand.

Bereits seit vielen Jahren bewegen sich die Verkehrsunfallzahlen im Bereich der Kreispolizeibehörde Bochum auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau. Dennoch wurden insgesamt mehr Verkehrsunfälle verzeichnet als im Vorjahr.

Die Verkehrsunfälle mit Verletzten sind von 1573 auf 1603 gestiegen. Obwohl es mehr Verunglückte gab, ist jedoch die Zahl der schwerverletzten und getöteten Personen gesunken.

Fahrrad- und Pedelecfahrende machen 24,19 Prozent der Verunglückten aus.

Einen merklichen Anstieg gab es bei den verunglückten E-Scooter-Fahrenden - die Zahl stieg von 87 auf 118.

Eine verbesserte Aufklärungsquote erzielte das Polizeipräsidium Bochum im Bereich der Verkehrsunfallfluchten.

"In den vergangenen Jahren hat sich gezeigt, dass sich eine zunehmende Anzahl von Verkehrsteilnehmenden rücksichtslos und teilweise aggressiv im Verkehr bewegt. Sie setzen sich über Regeln hinweg und gefährden nicht nur sich selbst, sondern auch andere", so Polizeipräsidentin Christine Frücht. "Deshalb werden wir weiterhin konsequent gegen regelwidriges Verhalten vorgehen. Dies schließt auch die Sicherstellung oder Beschlagnahme von Fahrzeugen, Mobiltelefonen und Führerscheinen ein."

Die ausführlichen Daten zur Verkehrsunfallstatistik 2025 - für die gesamte Kreispolizeibehörde sowie heruntergebrochen auf die einzelnen Städte Bochum, Herne und Witten - finden Sie auf unserer Internetseite unter folgendem Link: https://bochum.polizei.nrw/artikel/verkehrsunfallstatistik-2

