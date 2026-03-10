PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: "Hartnäckiger" Einbrecher: Tatverdächtiger (44) vorläufig festgenommen

Herne (ots)

Aller guten Dinge sind drei - das dachte sich wohl ein Mann, der am Montag, 9. März, gleich drei Mal versuchte, in dieselbe Wohnung an der Freisenstraße in Wanne einzubrechen.

Gegen 16 Uhr verschaffte sich der Tatverdächtige Zutritt in das Hausinnere. Als der Hund der Wohnungsinhaberin bellte, flüchtete der Mann.

Nur wenige Minuten später kehrte der mutmaßliche Einbrecher jedoch an den Ort des Geschehens zurück. Diesmal traf er auf die Wohnungsinhaberin (82), die ihm mit der Polizei drohte. Der Mann ergriff erneut die Flucht.

Noch während sich die Einsatzkräfte der Kriminalwache in der Wohnung aufhielten, um den Einbruchsversuch aufzunehmen, erschien der Tatverdächtige zum dritten Mal - und damit auch zum letzten Mal.

Der mutmaßliche Einbrecher (44, aus Essen) wurde vorläufig festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,44 Promille.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Mirella Turrek
Telefon: 0234 909-1027
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 10.03.2026 – 10:44

    POL-BO: Handel mit Rauschgift: 46-Jähriger kommt in Untersuchungshaft

    Bochum (ots) - Erfolg für das Rauschgiftkommissariat: Die Beamtinnen und Beamten durchsuchten eine Wohnung in Bochum-Wattenscheid - und stellten dabei eine größere Menge Rauschgift sicher. Der Wohnungsinhaber kam in Untersuchungshaft. Durch einen Hinweis wurden die Beamten auf den polizeibekannten Bochumer (46) aufmerksam. Mit einem richterlichen ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 10:43

    POL-BO: Fußgänger angefahren: Polizei sucht Autofahrer und bittet um Hinweise

    Bochum (ots) - Ein 46-Jähriger aus Bochum ist am Samstagnachmittag, 7. März, beim Überqueren der Wittener Straße in Bochum-Altenbochum angefahren worden. Die Polizei sucht jetzt nach dem flüchtigen Autofahrer. Der Unfall ereignete sich nach aktuellem Stand gegen 14.40 Uhr. Der Bochumer schob sein Fahrrad und überquerte die Straße an der Ampel in Höhe der ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 09:40

    POL-BO: Radfahrer (57) nach Verkehrsunfall schwer verletzt

    Witten (ots) - Ein 57-jähriger Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Montag, 9. März, gegen 13.45 Uhr, an der Crengeldanzstraße in Witten schwer verletzt worden. In Höhe der Hausnummer 27 beabsichtigte der Wittener, mit seinem Fahrrad nach links abzubiegen. Zeugen beobachteten, wie er sich mit seinem Vorderrad in den Bahnschienen verkeilte und infolgedessen stürzte. Eine hinzugezogene Rettungswagenbesatzung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren