POL-BO: "Hartnäckiger" Einbrecher: Tatverdächtiger (44) vorläufig festgenommen

Aller guten Dinge sind drei - das dachte sich wohl ein Mann, der am Montag, 9. März, gleich drei Mal versuchte, in dieselbe Wohnung an der Freisenstraße in Wanne einzubrechen.

Gegen 16 Uhr verschaffte sich der Tatverdächtige Zutritt in das Hausinnere. Als der Hund der Wohnungsinhaberin bellte, flüchtete der Mann.

Nur wenige Minuten später kehrte der mutmaßliche Einbrecher jedoch an den Ort des Geschehens zurück. Diesmal traf er auf die Wohnungsinhaberin (82), die ihm mit der Polizei drohte. Der Mann ergriff erneut die Flucht.

Noch während sich die Einsatzkräfte der Kriminalwache in der Wohnung aufhielten, um den Einbruchsversuch aufzunehmen, erschien der Tatverdächtige zum dritten Mal - und damit auch zum letzten Mal.

Der mutmaßliche Einbrecher (44, aus Essen) wurde vorläufig festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,44 Promille.

