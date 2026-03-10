Polizei Bochum

POL-BO: Radfahrer (57) nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Witten (ots)

Ein 57-jähriger Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Montag, 9. März, gegen 13.45 Uhr, an der Crengeldanzstraße in Witten schwer verletzt worden.

In Höhe der Hausnummer 27 beabsichtigte der Wittener, mit seinem Fahrrad nach links abzubiegen. Zeugen beobachteten, wie er sich mit seinem Vorderrad in den Bahnschienen verkeilte und infolgedessen stürzte. Eine hinzugezogene Rettungswagenbesatzung brachte ihn in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde.

Die Ermittlungen hat das Verkehrskommissariat übernommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell