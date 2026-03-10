Polizei Bochum

POL-BO: Urkunde für Polizeinachwuchs: Benjamin (5) ist Bochums "jüngster Polizist"

Bild-Infos

Download

Bochum (ots)

Abseits der alltäglichen Dienstroutinen erleben wir als Polizei hin und wieder auch besondere Begegnungen. Auf Kinder üben Polizei und Feuerwehr bekanntermaßen häufig eine riesengroße Faszination aus.

Besonders außergewöhnlich ist das Interesse von Benjamin. Der Fünfjährige kommt auf dem Weg zu seinem Kindergarten regelmäßig an unseren Kontrollstellen vorbei - und nutzt jede Gelegenheit für einen kurzen Stopp. Mit neugierigen Fragen und leuchtenden Augen sucht er das Gespräch mit unseren Bezirksdienstbeamten, die ihm gerne Rede und Antwort stehen.

Mittlerweile hat sich der Fünfjährige beachtliches Polizeiwissen angeeignet. Er kann alle Einsatzmittel in einem Streifenwagen richtig benennen und ihre Funktion erklären. Am meisten Spaß hat er am Aufbauen der Leitkegel und der Warnleuchten.

Sein Polizeienthusiasmus hat sich längst beim Bezirksdienst herumgesprochen und alle freuen sich über einen so engagierten Nachwuchskollegen. Sein Berufswunsch ist ganz klar: Polizist! Dieser Wunsch begleitet ihn nun schon mehr als ein Jahr. Diese Beharrlichkeit in jungen Jahren verdient Anerkennung. Benjamin konnte ein kleines polizeitypisches Präsent überreicht werden, worüber sich seine Mutter und er sehr gefreut haben. Abgerundet wurde das Geschenk mit einer Urkunde für unseren jüngsten Nachwuchspolizisten.

Und wer weiß - vielleicht können wir Benjamin irgendwann tatsächlich als Polizisten bei uns in Bochum begrüßen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell