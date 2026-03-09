PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bochum

POL-BO: Motorradfahrer stürzt, beteiligter Autofahrer flüchtet: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Bochum (ots)

Nach einer Unfallflucht am Sonntagnachmittag, 8. März, in Bochum-Westenfeld, sucht die Polizei einen flüchtigen Autofahrer.

Der noch nicht ermittelte Mann bog mit seinem Wagen gegen 16.20 Uhr von der Westenfelder Straße nach links auf den Sachsenring ab. Dabei kam es beinahe zum Zusammenstoß mit einem 38-jährigen Motorradfahrer aus Bochum, der vom Sachsenring auf die Westenfelder Straße abbog.

Der Motorradfahrer bremste und verhinderte damit die Kollision, kam jedoch zu Fall, und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde ambulant in einer Klinik behandelt.

Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

So wird der Gesuchte beschrieben: männlich, ca. 70 Jahre alt, kurze, graue Haare; er war mit einem grauen Volkswagen mit Bochumer Kennzeichen unterwegs.

Das Verkehrskommissariat bittet den gesuchten Mann sowie Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Jens Artschwager
Telefon: 0234 909 1023
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

