POL-BO: Verkehrsunfall nach verbotenem Kfz-Rennen - Motorradfahrer leicht verletzt, flüchtiger Autofahrer gestellt

Herne (ots)

Nach einem Verkehrsunfall bei einem mutmaßlichem Kfz-Rennen am Sonntagnachmittag, 8. März, in Herne hat die Polizei einen flüchtigen Autofahrer gestellt. Ein Motorradfahrer (49, aus Unna) erlitt leichte Verletzungen.

Gegen 15.45 Uhr beobachteten mehrere Zeugen, wie sich der 49-jährige Motorradfahrer und der 33-jährige Autofahrer auf dem Westring ein Rennen lieferten. Dabei sollen beide Verkehrsteilnehmer mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren sein. In Höhe der Kreuzung Von-der-Heydt-Straße fuhr der Motorradfahrer einem verkehrsbedingt wartenden Auto auf und erlitt leichte Verletzungen.

Der bei dem Rennen beteiligte Autofahrer flüchtete von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den gestürzten 49-Jährigen zu kümmern. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Verletzten in ein Krankenhaus.

Die Polizeikräfte stellten den 33-jährigen mit seinem Fahrzeug nach weiteren Ermittlungen. Genauso wie bei dem Motorradfahrer wurde das Fahrzeug sichergestellt und der Führerschein entzogen.

Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marcella Nows
Telefon: 0234 909-1024
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

