Polizei Bochum

POL-BO: Motorradfahrer (19) bei Alleinunfall verletzt - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Bochum (ots)

Ein Motorradfahrer zog sich bei einem Alleinunfall am Samstag, 7. März, gegen 23.45 Uhr in einem Industriegebiet in Bochum-Gerthe Verletzungen zu. Das Verkehrskommissariat ermittelt und bittet um Hinweise zum Unfallgeschehen.

Der Motorradfahrer (19, aus Bochum) war "An der Salzstraße" unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, vor zwei Betonblöcke fuhr und stürzte. Dabei zog er sich Verletzungen zu.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Bochumer in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass das Motorrad nicht angemeldet ist und zudem möglicherweise technisch verändert wurde. Darüber hinaus besteht der Verdacht, dass der 19-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis hat. Das Motorrad wurde sichergestellt.

Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0234 909-5206 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Mirella Turrek
Telefon: 0234 909-1027
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

