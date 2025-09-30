Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unbekannte verletzen 14-Jährigen durch Steinwurf - Polizei sucht Zeugen

Wismar (ots)

Nachdem unbekannte Täter am Samstag (27. September) einen 14-Jährigen mit Steinen beworfen und dadurch verletzt haben, ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Gegen 20 Uhr des vergangenen Samstags wurde der 14-Jährige, der mit zwei Gleichaltrigen unterwegs war, im Bereich des Einkaufszentrums Drevespark durch unbekannte Täter mit Steinen beworfen. Die Unbekannten, die als jugendlich beschrieben werden konnten, hätten sich hiebei offenbar in einem Gebüsch versteckt. Der 14-Jährige wurde durch einen Stein am Hinterkopf getroffen und verletzt. Offenbar verlor er hierdurch kurzzeitig das Bewusstsein. Seine beiden Begleiter blieben unversehrt. Gemeinsam mit dem 14-Jährigen verließen sie den Tatort.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und sucht nun nach Zeugen. Hinweise zur Tat oder den Tätern nimmt die Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841 203-0 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell