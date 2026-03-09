Polizei Bochum

POL-BO: Auffahrunfall: Polizei sucht nach flüchtigem Motorrollerfahrer

Bochum (ots)

Ein Motorrollerfahrer ist in Bochum-Grumme einem Autofahrer (82, aus Bochum) aufgefahren und geflüchtet - die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Noch hat das Verkehrskommissariat diese Unfallflucht von Freitag, 6. März, nicht aufklären können. Gegen 11 Uhr wollte der 82-jährige Autofahrer vom Castroper Hellweg nach rechts auf die Castroper Straße abbiegen. Als er verkehrsbedingt abbremste, fuhr ihm der nachfolgende Motorrollerfahrer auf.

Der noch nicht ermittelte Rollerfahrer stürzte, richtete sein Fahrzeug danach wieder auf und flüchtete, ohne sich um die Unfallaufnahme zu kümmern. Der 82-Jährige blieb unverletzt.

Der Gesuchte wird beschrieben als männlich, schwarz gekleidet, mit schwarzem Motorradhelm und einem schwarzen Motorroller.

Das Verkehrskommissariat bittet den gesuchten Mann sowie Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell