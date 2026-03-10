Polizei Bochum

POL-BO: Fußgänger angefahren: Polizei sucht Autofahrer und bittet um Hinweise

Bochum (ots)

Ein 46-Jähriger aus Bochum ist am Samstagnachmittag, 7. März, beim Überqueren der Wittener Straße in Bochum-Altenbochum angefahren worden. Die Polizei sucht jetzt nach dem flüchtigen Autofahrer.

Der Unfall ereignete sich nach aktuellem Stand gegen 14.40 Uhr. Der Bochumer schob sein Fahrrad und überquerte die Straße an der Ampel in Höhe der Tankstelle an der Hausnummer 110, als ihn der Autofahrer anfuhr. Der 46-Jährige stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu.

Ohne sich um den Verletzten zu kümmern, setzte der Autofahrer seine Fahrt fort. Der Bochumer suchte zur ambulanten Behandlung eine Klinik auf.

Derzeit liegt noch keine Beschreibung des Fahrzeugführers vor.

Das Verkehrskommissariat bittet den gesuchten Fahrer sowie Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell