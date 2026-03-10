Polizei Bochum

POL-BO: Handel mit Rauschgift: 46-Jähriger kommt in Untersuchungshaft

Bochum (ots)

Erfolg für das Rauschgiftkommissariat: Die Beamtinnen und Beamten durchsuchten eine Wohnung in Bochum-Wattenscheid - und stellten dabei eine größere Menge Rauschgift sicher. Der Wohnungsinhaber kam in Untersuchungshaft.

Durch einen Hinweis wurden die Beamten auf den polizeibekannten Bochumer (46) aufmerksam. Mit einem richterlichen Durchsuchungsbeschluss in der Hand klopften sie am Montagmorgen, 9. März, an die Tür des Mannes - und wurden fündig. Die Polizisten stellten eine größere Menge Haschisch sowie Amphetamin, zwei Mobiltelefone und Bargeld sicher.

Die Polizei schrieb eine Anzeige wegen des Handeltreibens mit Rauschgift. Der 46-Jährige wurde noch am gleichen Tag einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete.

Die Ermittlungen des Rauschgiftkommissariats (KK 14) dauern an.

