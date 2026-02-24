POL-WND: Verkehrsunfallflucht in Oberthal

St. Wendel (ots) - Am Dienstagmorgen gegen 07:15 Uhr wurde eine 19-jährige Fußgängerin aus St. Wendel in der Urweilerstraße in Höhe des Anwesens Nr. 5 von einem vorbeifahrenden Fahrzeug am linken Arm verletzt. Die Fußgängerin soll sich zum Unfallzeitpunkt auf dem Gehweg befunden haben. Bei dem Fahrzeug habe es sich um einen dunklen Kleinwagen mit WND-Kreiskennzeichen gehandelt, welches die Urweilerstraße in ...

mehr