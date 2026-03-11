Polizei Bochum

POL-BO: Raser in der Bochumer City gestoppt: Polizei beschlagnahmt SUV

Bochum (ots)

Erst den Fuß aufs Gas, dann zu Fuß nach Hause: Die Polizei stoppte am Dienstagabend, 10. März, einen Raser in der Bochumer Innenstadt. Am Ende beschlagnahmten die Beamten sein Auto.

Gegen 23.20 Uhr wurde eine Streifenwagenbesatzung im Bereich der Alleestraße auf einen SUV aufmerksam, der mit hoher Geschwindigkeit stadtauswärts unterwegs war. Die Polizisten folgten ihm, wobei das Fahrzeug über eine rote Ampel fuhr. Im Bereich der Wattenscheider Straße/Gahlenschen Straße stoppten sie das Fahrzeug.

Die Beamten schrieben eine Anzeige wegen eines verbotenen Kfz-Rennens gegen den Fahrer (24, aus Gelsenkirchen). Außerdem beschlagnahmten sie seinen Führerschein, sein Mobiltelefon und sein Auto.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell