Polizei Bochum

POL-BO: Polizei fahndet nach falschen Wasserwerkern in Bochum-Altenbochum

Bochum (ots)

Zwei falsche Wasserwerker haben eine Seniorin in Bochum-Altenbochum um ihre Ersparnisse gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Die Täter - ein Mann und eine Frau - klingelten am Dienstag, 10. März, gegen 15.10 Uhr bei der 88-jährigen Bochumerin im Bereich Laerstraße, Ecke Theoderichstraße. Sie gaben vor, aufgrund eines Rohrbruchs in die Wohnung zu müssen. Während die Frau die Seniorin im Badezimmer ablenkte, durchsuchte der Mann die übrigen Räume. Anschließend entfernten sich die Täter.

Was gestohlen wurde, ist Gegenstand laufender Ermittlungen. So werden die Täter beschrieben:

   1. Täter: weiblich, ca. 175 cm groß, dunkle Haare, normale Statur,
      30-35 Jahre alt; sie trug einen schwarzen Pullover mit 
      Aufschrift und sprach akzentfreies Deutsch.
   2. Täter: männlich, 30-35 Jahre alt, "muskulöse" Statur, dunkle 
      Haare.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise bezüglich der flüchtigen Täterin.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Jens Artschwager
Telefon: 0234 909 1023
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

