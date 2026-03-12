Polizei Bochum

POL-BO: Alleinunfall in Herne: 69-jähriger Autofahrer verstirbt

Herne (ots)

Ein 69-jähriger Herner ist am Donnerstag, 12. März, mit seinem Auto in Wanne-Eickel mit einer Hauswand kollidiert und verstorben. Hintergrund ist wohl ein internistischer Notfall.

Der Unfall hat sich gegen 10.20 Uhr auf der Straße Sassenburg ereignet. Der 69-Jährige kam dort in Höhe der Hausnummer 9 von der Fahrbahn ab, kollidierte mit zwei Mülltonnen und stieß gegen eine Hauswand. Passanten eilten zur Hilfe und verständigten den Notruf. Trotz intensiver Rettungsmaßnahmen verstarb der Herner kurz darauf im Krankenhaus.

Die Polizei geht derzeit von einem internistischen Notfall aus.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell