PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Alleinunfall in Herne: 69-jähriger Autofahrer verstirbt

Herne (ots)

Ein 69-jähriger Herner ist am Donnerstag, 12. März, mit seinem Auto in Wanne-Eickel mit einer Hauswand kollidiert und verstorben. Hintergrund ist wohl ein internistischer Notfall.

Der Unfall hat sich gegen 10.20 Uhr auf der Straße Sassenburg ereignet. Der 69-Jährige kam dort in Höhe der Hausnummer 9 von der Fahrbahn ab, kollidierte mit zwei Mülltonnen und stieß gegen eine Hauswand. Passanten eilten zur Hilfe und verständigten den Notruf. Trotz intensiver Rettungsmaßnahmen verstarb der Herner kurz darauf im Krankenhaus.

Die Polizei geht derzeit von einem internistischen Notfall aus.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Jens Artschwager
Telefon: 0234 909 1023
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren