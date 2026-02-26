Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Heede - Versuchter Einbruch in Ferienhaus - Polizei sucht Zeugen

Heede (ots)

Zwischen Mittwoch, 18. Februar 2026, 12:00 Uhr, und Mittwoch, 25. Februar 2026, 12:30 Uhr, haben bislang unbekannte Täter versucht, in ein Ferienhaus in der Möwenstraße einzubrechen.

Nach bisherigen Erkenntnissen begaben sich die Täter in den rückwärtigen Bereich des unbewohnten Holzhauses und versuchten, zwei Türen gewaltsam zu öffnen. Ein Eindringen in das Gebäude gelang nicht.

An beiden Türen entstand jedoch Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Ferienhausparks beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer 04961/9260 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell