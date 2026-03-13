Polizei Bochum

POL-BO: Raubdelikt: Kripo fahndet nach drei Jugendlichen

Bochum-Wattenscheid (ots)

Nach einem Raubdelikt in Bochum-Wattenscheid am Donnerstagnachmittag, 12. März, ermittelt die Kripo. Es werden Zeugen gesucht.

Ein 16-Jähriger aus Bochum war gegen 14.15 Uhr auf dem August-Bebel-Platz unterwegs, als er von einem männlichen Jugendlichen angesprochen wurde, der darum bat, wegen eines Notfalls telefonieren zu müssen. Der 16-Jährige übergab sein Handy, woraufhin sich der andere entfernte. Der Bochumer folgte dem Unbekannten bis in den Stadtgarten. Dort kamen zwei weitere Jugendliche hinzu, die ihm Prügel androhten, ehe sie flüchteten.

So werden die Gesuchten beschrieben:

- 1. Person (entwendete das Mobiltelefon): männlich, 15-16 Jahre, ca. 188 cm, kurze, schwarze Haare, dunkle Kleidung - 2. Person: männlich, 15-16 Jahre, ca. 180 cm, kurze schwarze Haare - 3. Person: männlich, 16-17 Jahre, ca. 183 cm, Ziegenbart und Schnurrbart.

Alle drei Personen unterhielten sich laut Zeugenbeschreibung offenbar auf Arabisch.

Das Kriminalkommissariat 34 bittet Zeugen, sich unter den Rufnummern 0234 909-8405 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell