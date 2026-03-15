Polizei Bochum

POL-BO: Versuchter Raub auf Tankstelle - Zeugen gesucht

Bochum (ots)

Zu einem versuchten Raub auf eine Tankstelle ist es am Samstagabend, 14. März, in Bochum-Hofstede gekommen. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Um 21.52 Uhr betrat eine maskierte männliche Person den Verkaufsraum der Tankstelle an der Dorstener Straße 331 und äußerte unter Vorhalt eines Messers die Worte: "Hände hoch, Überfall!". Als der Tatverdächtige daraufhin von einem der beiden anwesenden Tankstellenmitarbeiter (21 & 22 Jahre, aus Bochum) angesprochen wurde, flüchtete er fußläufig ohne Beute über die Dorstener Straße in Richtung A40 / Bochum Innenstadt.

Der Täter sprach akzentfreies Deutsch und wird beschrieben als 170 bis 180 cm groß mit schlanker Statur und schwarzen Augenbrauen. Bekleidet war er mit schwarzen Schuhen, einer schwarzen Hose mit weißem Logo, einer schwarzen Maske über Mund und Nase sowie einer grünen Steppjacke mit Kapuze.

Eine umgehend eingeleitete Nahbereichsfahndung durch die eingesetzten Polizeibeamten verlief erfolglos.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Telefonnummer 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) Zeugenhinweise entgegen.

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