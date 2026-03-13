PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bochum

POL-BO: Wohnungs-Einbruchs-Radar - das Polizeipräsidium Bochum informiert wieder über die Verteilung der Wohnungseinbrüche

Ein Dokument

Bochum, Herne, Witten (ots)

"Wohnung sichern, aufmerksam sein, ,110' wählen!" Das sind die entscheidenden Handlungsempfehlungen für alle Bürgerinnen und Bürger im Kampf gegen die Wohnungseinbrecher.

Die Polizei Bochum möchte, dass sich die Menschen in unserem Revier in ihren eigenen vier Wänden sicher fühlen. Dazu gehört, dass Sie über die fortlaufende Entwicklung der Einbruchskriminalität in Bochum, Herne und Witten informiert sind.

Wir stellen Ihnen heute wieder eine Übersichtskarte zur Verfügung, in der die Wohnungseinbrüche der zurückliegenden Woche in den einzelnen Stadtteilen verzeichnet sind. Auch aus Gründen des Datenschutzes verzichten wir darauf, die genauen Örtlichkeiten der Einbruchstatorte, sprich die Straßen samt Hausnummern, kartenmäßig zu erfassen.

Wir hoffen, dass sich unsere Bürgerinnen und Bürger noch stärker mit dem Thema "Wohnungseinbrüche" beschäftigen, wenn sie sehen, dass in ihrem "Viertel" eingebrochen worden ist.

Informationen zu allen Belangen rund um den Schutz vor Wohnungseinbruch erhalten Sie kostenlos beim Kommissariat für Kriminalprävention und Opferschutz unter der Rufnummer 0234 909-4040.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Mirella Turrek
Telefon: 0234 909-1027
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

  • 13.03.2026 – 10:36

    POL-BO: Versuchter Raub - Kripo bittet um Hinweise

    Herne (ots) - Die Kriminalpolizei ermittelt nach einem versuchten Raubdelikt, das sich am Donnerstag, 12. März, gegen 20.50 Uhr in Herne ereignet hat. Eine 30-jährige Hernerin war im Bereich Mont-Cenis-Straße / Schillerstraße unterwegs, als sie von zwei unbekannten jungen Männern angesprochen wurde. Während einer der beiden ihr ins Gesicht geschlagen habe, habe der andere versucht, ihr die Handtasche zu entreißen. ...

  • 13.03.2026 – 08:11

    POL-BO: Raubdelikt: Kripo fahndet nach drei Jugendlichen

    Bochum-Wattenscheid (ots) - Nach einem Raubdelikt in Bochum-Wattenscheid am Donnerstagnachmittag, 12. März, ermittelt die Kripo. Es werden Zeugen gesucht. Ein 16-Jähriger aus Bochum war gegen 14.15 Uhr auf dem August-Bebel-Platz unterwegs, als er von einem männlichen Jugendlichen angesprochen wurde, der darum bat, wegen eines Notfalls telefonieren zu müssen. Der 16-Jährige übergab sein Handy, woraufhin sich der ...

  • 12.03.2026 – 14:49

    POL-BO: Alleinunfall in Herne: 69-jähriger Autofahrer verstirbt

    Herne (ots) - Ein 69-jähriger Herner ist am Donnerstag, 12. März, mit seinem Auto in Wanne-Eickel mit einer Hauswand kollidiert und verstorben. Hintergrund ist wohl ein internistischer Notfall. Der Unfall hat sich gegen 10.20 Uhr auf der Straße Sassenburg ereignet. Der 69-Jährige kam dort in Höhe der Hausnummer 9 von der Fahrbahn ab, kollidierte mit zwei Mülltonnen und stieß gegen eine Hauswand. Passanten eilten ...

