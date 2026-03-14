Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Mann in Grimmen durch Angriff mit einem Messer schwer verletzt

Grimmen (LK Vorpommern-Rügen) (ots)

Am 13.03.2026 gegen 20:45 Uhr kam es in einer Wohnung in der Grellberger Straße in Grimmen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich eine 24-jährige und zwei 16-jährige männliche sowie eine 20-jährige weibliche Person unberechtigt Zutritt zur Wohnung einer 20-jährigen weiblichen Person. In der Wohnung befanden sich noch eine 16-jährige und eine 17-jährige weibliche Person sowie eine 27-jährige und eine 16-jährige männliche Person. In der Folge von zunächst verbalen Streitigkeiten kam es zu tätlichen Angriffen aus der erstgenannten Personengruppe gegen die sich ursprünglich in der Wohnung befindenden Personen. Hierbei wurde der 27-Jährige mit einem Messer schwer am Bein verletzt. Ein 16-Jährige wurde durch einen körperlichen Angriff und eine 16-Jährige mittels einer Tür leicht verletzt. Die Tatverdächtigen flüchteten vom Tatort und konnten trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen nicht mehr festgestellt werden. Während der Flucht warfen die tatverdächtigen Personen einer unbeteiligten 60-jährigen Frau eine Glasflasche gegen die Schulter. Diese wurde dadurch ebenfalls leicht verletzt. Es wurden mehrere Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, der fahrlässigen Körperverletzung und des Hausfriedensbruchs sowie wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz aufgenommen. Die schwer verletzte männliche Person wurde nach der notärztlichen Erstversorgung durch den Rettungsdienst ins Universtätsklinikum nach Greifswald verbracht. Lebensgefahr besteht nicht. Die Kriminalpolizei Stralsund hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Alle Beteiligten sind deutsche Staatsangehörige.

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