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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Schwerer Verkehrsunfall auf der Autobahn 20

Friedland - (LK MSE) (ots)

Am 13.03.2026 gegen 18:20 Uhr kam es auf der Bundesautobahn 20 zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 54-jährige Fahrzeugführer eines PKW Grand Cherokee die BAB20 in Fahrtrichtung Berlin. Zwischen den Anschlussstellen Friedland und Strasburg kam es am PKW zu einem technischen Defekt an einem Reifen, so dass der Fahrzeugführer die Kontrolle über den PKW verlor, nach rechts von der Fahrbahn abkam und sich dort mehrfach überschlug. Schließlich kam das Fahrzeug in der Bankette auf dem Dach zum Liegen. Neben dem Fahrzeugführer befanden sich noch eine 54-jährige Frau sowie ein 11-jähriger Junge im PKW. Alle drei Insassen wurden schwerverletzt in die Krankenhäuser nach Neubrandenburg und Greifswald verbracht. Vor Ort befanden sich drei Funkstreifenkraftwagen der Polizei, zwei Notärzte, ein Rettungshubschrauber, drei Rettungswagen und 31 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Groß Miltzow, Golm und Woldegk sowie ein Abschleppunternehmen und die Autobahnmeisterei im Einsatz. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme, der Bergungsmaßnahmen und der Fahrbahnreinigung musste die BAB20 für 4 Stunden vollgesperrt werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 50.000 Euro. Alle Beteiligten sind deutsche Staatsangehörige.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
David Haupt
Erster Polizeihauptkommissar
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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