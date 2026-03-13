Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brennender Pkw auf der A 20

Pasewalk (ots)

Am 13.03.2026 gegen 17:30 Uhr befuhr eine 46-jährige deutsche Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw Citroen die BAB 20 in Fahrtrichtung Lübeck. Zwischen den Anschlussstellen Pasewalk Nord und Strasburg bemerkte die Fahrerin während der Fahrt, dass ihr Pkw plötzlich anfing zu qualmen. Ihr gelang es noch den Pkw auf dem Standstreifen anzuhalten. Anschließend fing der Pkw Feuer und die Fahrerin versuchte erfolglos den Brand mit Wasser zu löschen. Dieser brannte aber vollständig aus. Zusätzlich wurden ca. 10 m2 Asphalt sowie ca. 17m2 Bankette beschädigt. Für die Zeit der Lösch -und Bergungsmaßnahmen wurde die BAB 20 in Fahrtrichtung Lübeck für ca. 1,5 Stunden voll gesperrt. Der Gesamtschaden wird auf 10.000EUR geschätzt. Im Einsatz waren ein Rettungswagen und die Freiwilligen Feuerwehren aus Pasewalk mit 13 Kameraden und aus Papendorf mit 5 Kameraden.

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