Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Doppelhauses in Stralsund

Stralsund (ots)

Am 13.03.2026 gegen 18:15 wurde durch die Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Rügen der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg ein Brand in einer Doppelhaushälfte im Bergener Weg in Stralsund gemeldet. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr brannte der Dachstuhl einer Doppelhaushälfte bereits in voller Ausdehnung. Das Feuer breitete sich anschließend auch auf die andere Doppelhaushälfte aus. Die darin befindliche 66-jährige Bewohnerin konnte durch die Feuerwehr evakuiert werden. Sie wurde leichtverletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Stralsund verbracht. Nach ca. 3 Stunden konnte der Brand durch die Feuerwehr Stralsund gelöscht werden. Der Dachstuhl beider Haushälften wurden vollständig zerstört und die Häuser dadurch unbewohnbar. Der bei dem Brand entstandene Sachschaden wird auf 300.000 Euro geschätzt. Der Kriminaldauerdienst Stralsund hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen. Ein Brandursachenermittler wird zum Einsatz kommen.

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