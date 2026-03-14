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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Doppelhauses in Stralsund

Stralsund (ots)

Am 13.03.2026 gegen 18:15 wurde durch die Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Rügen der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg ein Brand in einer Doppelhaushälfte im Bergener Weg in Stralsund gemeldet. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr brannte der Dachstuhl einer Doppelhaushälfte bereits in voller Ausdehnung. Das Feuer breitete sich anschließend auch auf die andere Doppelhaushälfte aus. Die darin befindliche 66-jährige Bewohnerin konnte durch die Feuerwehr evakuiert werden. Sie wurde leichtverletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Stralsund verbracht. Nach ca. 3 Stunden konnte der Brand durch die Feuerwehr Stralsund gelöscht werden. Der Dachstuhl beider Haushälften wurden vollständig zerstört und die Häuser dadurch unbewohnbar. Der bei dem Brand entstandene Sachschaden wird auf 300.000 Euro geschätzt. Der Kriminaldauerdienst Stralsund hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen. Ein Brandursachenermittler wird zum Einsatz kommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
David Haupt
Erster Polizeihauptkommissar
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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