PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Transporter mit mit Anhänger auf der A 11 verunfallt - Anhänger mit Swimmingpool blockiert die Fahrbahn

Pasewalk (ots)

Am 13.03.2026 gegen 14:10 Uhr ereignete sich auf der Bundesautobahn 11 zwischen den Anschlussstellen Penkun und Schmölln ein Verkehrsunfall mit einem VW Transporter mit Anhänger. Auf dem Anhänger befand sich ein Swimmingpool mit den Maßen von ca. 5 x 3 Meter. Der 67-jährige deutsche Fahrzeugführer kam aufgrund des starken Windes nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb mit dem VW Transporter auf der Leitplanke stehen. Der Anhänger und der darauf geladene Swimmingpool blockierten anschließend die rechte Fahrbahn sowie den Standstreifen. Die Autobahn musste über mehrere Stunden ganz bzw. teilweise gesperrt werden. Die beiden Fahrzeuginsassen des VW blieben unverletzt. Das Fahrzeug, der Anhänger und der Swimmingpool wurden durch den Unfall stark beschädigt und mussten geborgen werden. Der Sachschaden wird insgesamt auf 18.000EUR geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
David Haupt
Erster Polizeihauptkommissar
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 13.03.2026 – 13:24

    POL-NB: Junges Duo nach mehreren Gewalttaten in U-Haft

    Neustrelitz (ots) - Nach einer Gewaltattacke dreier Jugendlicher gegen einen 18-Jährigen Ende Februar in Neustrelitz sind die beiden Haupttäter seit gestern in Untersuchungshaft. Nach der Tat waren sie zunächst flüchtig, konnten jedoch durch Zeugenbefragungen und intensive weitere Ermittlungsarbeit der Kripo identifiziert werden. Schon seit Längerem hatten Schutz- und Kriminalpolizei in der Residenzstadt immer wieder ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren