Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Transporter mit mit Anhänger auf der A 11 verunfallt - Anhänger mit Swimmingpool blockiert die Fahrbahn

Pasewalk (ots)

Am 13.03.2026 gegen 14:10 Uhr ereignete sich auf der Bundesautobahn 11 zwischen den Anschlussstellen Penkun und Schmölln ein Verkehrsunfall mit einem VW Transporter mit Anhänger. Auf dem Anhänger befand sich ein Swimmingpool mit den Maßen von ca. 5 x 3 Meter. Der 67-jährige deutsche Fahrzeugführer kam aufgrund des starken Windes nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb mit dem VW Transporter auf der Leitplanke stehen. Der Anhänger und der darauf geladene Swimmingpool blockierten anschließend die rechte Fahrbahn sowie den Standstreifen. Die Autobahn musste über mehrere Stunden ganz bzw. teilweise gesperrt werden. Die beiden Fahrzeuginsassen des VW blieben unverletzt. Das Fahrzeug, der Anhänger und der Swimmingpool wurden durch den Unfall stark beschädigt und mussten geborgen werden. Der Sachschaden wird insgesamt auf 18.000EUR geschätzt.

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