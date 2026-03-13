Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Junges Duo nach mehreren Gewalttaten in U-Haft

Neustrelitz (ots)

Nach einer Gewaltattacke dreier Jugendlicher gegen einen 18-Jährigen Ende Februar in Neustrelitz sind die beiden Haupttäter seit gestern in Untersuchungshaft. Nach der Tat waren sie zunächst flüchtig, konnten jedoch durch Zeugenbefragungen und intensive weitere Ermittlungsarbeit der Kripo identifiziert werden.

Schon seit Längerem hatten Schutz- und Kriminalpolizei in der Residenzstadt immer wieder Einsätze und Ermittlungen im Zusammenhang mit den 18- bzw. 19-jährigen Tatverdächtigen. In vorangegangenen Fällen ging es unter anderem um Raubdelikte sowie ebenfalls um Körperverletzungen, mit denen die beiden nun Inhaftierten in Neustrelitz ihr Unwesen trieben. Bei ihren Taten wurden sie des Öfteren auch von anderen Jugendlichen begleitet, jedoch gelten die beiden als Hauptverdächtige in mehreren Fällen.

Die fortlaufende, intensive Dokumentation der Taten und Ermittlung der Kriminalbeamten führte nun dazu, dass mit Unterstützung der zuständigen Staatsanwaltschaft nach der aktuellen Tat Haftbefehlsanträge gestellt werden konnten und das Gericht diese auch bestätigte. Ausschlaggebend waren dabei zusätzlich die Taten der jüngeren Vergangenheit, die vor dem Angriff auf den 18-Jährigen lagen.

Der Ausgangssachverhalt wurde am 28.02.2026 um 21:24 Uhr als Pressemitteilung veröffentlicht und ist unter folgendem Link zu finden: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/6225996

Alle Beteiligten sind Deutsche.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell