Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Verkehrsunfall in Hustedt

Celle (ots)

Um 11:38 Uhr wurde die Ortsfeuerwehr Hustedt zu einem Verkehrsunfall zwischen Hustedt Dorf und Hustedt Jägerei auf der K26 alarmiert. In einer Schneeverwehung war ein Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr unterstützten den Rettungsdienst bei der Rettung des Patienten, der nicht eingeklemmt war. Des Weiteren führte die Feuerwehr Sicherungsmaßnahmen durch und hat auslaufende Betriebsstoffe gebunden.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Celle
Stadtpressewart
Florian Persuhn
E-Mail: info@feuerwehr-celle.de
http://www.feuerwehr-celle.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Celle, übermittelt durch news aktuell

