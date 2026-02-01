Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehr Altencelle - Die Wehr absolviert 44 Einsätze und übernimmt die Sonderaufgabe Wasserrettung

Zur Mitgliederversammlung der Ortsfeuerwehr Altencelle konnte Ortsbrandmeister Sebastian Promoli vor Kurzem die Mitglieder der Einsatz- und Altersabteilung, den stellv. Stadtbrandmeister Stephan Promoli sowie den stellvertretenden Kreisbrandmeister Willi Lucan und von der Verwaltung der Stadt Celle, Jann Brüsting im Feuerwehrgerätehaus in der Küsterstraße begrüßen.

Im Berichtsjahr 2025 wurden insgesamt 7051 Dienststunden geleistet. 44 Alarmierungen sind aufzuteilen in 19 Brandeinsätze, 16 technische Hilfeleistungen und 9 Fehlalarme. Der Einsatzabteilung gehören 44 Mitglieder an. Die Jugendfeuerwehr hat 9 Mitglieder und die Altersabteilung besteht aus 29 Kameraden. Als Sonderaufgabe innerhalb der Stadtfeuerwehr Celle ist die Stützpunktwehr seit dem letzten Jahr zusammen mit der Ortsfeuerwehr Hauptwache für die Wasserrettung im Stadtgebiet zuständig. Die entsprechende Ausrüstung konnte durch die Stadt Celle beschafft werden und die Einsatzkräfte wurden für diese Aufgabe entsprechend ausgebildet. Bei den Einsätzen Arbeiten die Standorte im Rendezvous-System, was sich bei den ersten Alarmierungen bereits bewährt hat. Da die Ortsfeuerwehr schon seit vielen Jahren mit Platzproblemen zu kämpfen hat, ist ein Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Altencelle angedacht. Erfreulicherweise konnte hierzu berichtet werden, dass konkrete Vorbereitungen und Planungen in absehbarer Zeit erfolgen sollen.

Nach den Jahresberichten der Funktionsträger folgten umfangreiche Berichte des stellv. Stadtbrandmeisters, der Kreisfeuerwehr und der Verwaltung.

Zum Feuerwehrmann konnte Florian Klepsch ernannt werden. Befördert wurden Jule Bolte und Vivian Ebeling zur Oberfeuerwehrfrau, Fabian Graeber und Fabian Missweit zum Hauptfeuerwehrmann, Alexander Ahlvers, Marc Prochnow und Philipp Rhöse zum 1. Hauptfeuerwehrmann, Jens Ebeling zum Löschmeister, Andreas Knoop zum Oberlöschmeister, Frank Ahlvers, Björn Elebe, Jens Knoop und Thorsten Graeber zum Hauptlöschmeister, Markus Feldmann zum 1. Hauptlöschmeister sowie Stephan Promoli zum Hauptbrandmeister.

Weiterhin konnten noch drei Kameraden mit der Hochwasser-Ehrennadel 2023 des Landes Niedersachsen ausgezeichnet werden.

