FW Celle: Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache - Größte Ortsfeuerwehr des Landkreises Celle rettet 2025 33 Menschen bei 461 Einsätzen!

Am Samstagabend begrüßte Ortsbrandmeister Mirko Bunge die anwesenden Mitglieder der Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache zur diesjährigen Jahreshauptversammlung.

Als Gäste begrüßte Bunge von der Verwaltung der Stadt Celle den Oberbürgermeister Dr. Jörg Nigge sowie Sebastian Stottmeier als zuständigen Dezernenten. Des Weiteren durfte Bunge den Vorsitzenden des Feuerschutzausschusses Christoph Engelen, den stellvertretenden Kreisbrandmeister und Abschnittsleiter Willi Lucan sowie Stadtbrandmeister Uwe Wiechmann begrüßen. Nach der Begrüßung gedachten die Anwesenden den im letzten Jahr verstorbenen Kameraden.

Im Anschluss blickte Mirko Bunge auf das vergangene Jahr zurück. Er lobte die große Fachexpertise der Kameradinnen und Kameraden die in mehreren Arbeitskreisen zur Geltung kam und die Weiterentwicklung der Ortsfeuerwehr in vielen Bereichen förderte. Als große Unterstützung im täglichen Einsatzgeschehen freute er sich über die Co-Working-Arbeitsplätze im Feuerwehrhaus, hier können die Mitglieder der Wehr Homeoffice in der Feuerwehr machen und stehen so schnell als Einsatzkraft zur Verfügung. Des Weiteren blickte er auf die Geschehnisse des Jahres zurück. Hierunter war auch eine kleiner Exkurs auf die neuen Dienstgrade und Uniformen, die durch die neue Feuerwehrverordnung des Landes Niedersachsen in Zukunft umgesetzt werden.

Über das Einsatz- und Ausbildungsgeschehen berichtete der stellvertretende Ortsbrandmeister Reiner Runtze. Insgesamt 461 Einsätze waren durch die Schwerpunktfeuerwehr im Jahr 2025 zu bewältigen. Dabei wurden 33 Menschen durch die ehrenamtlichen Feuerwehrleute gerettet. Die Gesamteinsätze teilen sich auf 151 Brandeinsätze, 162 technische Hilfeleistungen und 144 blinde oder böswillige Alarme auf. 17 Mal leistete die Ortsfeuerwehr Löschhilfe in einer anderen Gemeinde. Durchschnittlich rückte die größte Ortsfeuerwehr der Stadt somit zu 1,3 Einsätzen am Tag aus.

Arne Rehkopf als stellvertretender Ortsbrandmeister und verantwortlich für den Bereich Personal berichtete über den aktuellen Personalstand. Insgesamt 174 Mitglieder versehen in den vier Zügen der Einsatzabteilung ihren Dienst. Der Altersdurchschnitt liegt bei 37,62 Jahren. Hinzu kommen 31 Jugendliche zwischen 10 und 16 Jahren in der Jugendfeuerwehr und 30 Kinder in der Kinderfeuerwehr, hier können Kinder ab sechs Jahren Mitglied werden. Gut zwei Drittel aller Neuzugänge der vergangen Jahre in der Einsatzabteilung rekrutierte sich aus Mitgliedern der Jugendfeuerwehr, dies zeigt wie wichtig die Jugend- und Kinderarbeit in der freiwilligen Feuerwehr ist. Die Altersabteilung der Wehr hat 59 Mitglieder.

Nach den Grußworten der Gäste berichtete Ulrich Persuhn als Leiter der Altersabteilung aus dem Dienstgeschehen der Altersabteilung, die Jugendfeuerwehrwartin Beatrice Engel aus dem abwechslungsreichen Dienstjahr der Jugendfeuerwehr und Melanie Warnecke als Verantwortliche der Kinderfeuerwehr aus den Diensten und Veranstaltungen der jüngsten Feuerwehrleute der Ortsfeuerwehr.

Im Anschluss wurde Thorsten Zielke für seine Verdienste im Feuerwehrwesen mit der Ehrennadel des Kreisfeuerwehrverbandes Celle in Silber geehrt sowie Stephan Backhaus für 25 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr.

Anschließend folgten zahlreiche Beförderungen. Im Rahmen der Neufassung der Feuerwehrverordnung des Landes Niedersachsen wurde auch die Vergabe von Dienstgraden neu geregelt, so dass über 80 Beförderungen ausgesprochen werden durften.

