Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Brand eines Fahrzeuges
Wurzbach (SOK) (ots)
Am 04.01.2026, gegen 04:00 Uhr ereignete sich ein Fahrzeugbrand in einer Fahrzeughalle in Wurzbach. Hierbei geriet ein in der Halle befindliches Fahrzeugs, offenbar aufgrund eines technischen Defektes, in Brand. Durch hinzukommende Mitarbeiter wurde das Fahrzeug aus der Halle gezogen und anschließend durch Kameraden der Feuerwehr vollständig gelöscht. Es entstand Sachschaden von circa 15.000 EUR. Es wurde niemand verletzt.
