LPI-SLF: Brand eines Fahrzeuges

Sonneberg (ots) - Am Wochenende vom 02.01.2026 bis zum 04.01.2026 kam es im Landkreis Sonneberg zu vielen Verkehrsunfällen aufgrund der winterglatten Fahrbahnen. Hierbei entstanden hohe Sachschäden. In Piesau kam es zu einem Schaden in Höhe von 60.000,- EUR, als ein Räumfahrzeug aufgrund der glatten Fahrbahn von der Straße abkam und mit einem Haus kollidierte. Personen wurden bei den Unfällen glücklicherweise nicht ...

