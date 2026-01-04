PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in eine Postfiliale

Pößneck (SOK) (ots)

Am 04.01.2026 gegen 03:30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt in die Postfiliale in der Breiten Straße 13 in Pößneck. Hierbei wurde eine Zugangstür aufgehebelt und anschließend in den Verkaufsraum eingedrungen. Es wurden verschiedene Schränke geöffnet und Münzgeld im Wert von ca. 20 EUR aus der Registrierkasse entnommen. Des Weiteren wurden mehrere Kundensendungen entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 7.000 EUR. Ein genauer Beuteschaden ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht bekannt.

Es werden Zeugen gesucht, welche Angaben zur Tat oder zum Täter machen können. Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld unter der Tel. 03672/4170 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Saale-Orla
Telefon: 03663 431 0
E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld

  04.01.2026 – 09:39

    LPI-SLF: etliche Unfälle durch Wintereinbruch

    Sonneberg (ots) - Am Wochenende vom 02.01.2026 bis zum 04.01.2026 kam es im Landkreis Sonneberg zu vielen Verkehrsunfällen aufgrund der winterglatten Fahrbahnen. Hierbei entstanden hohe Sachschäden. In Piesau kam es zu einem Schaden in Höhe von 60.000,- EUR, als ein Räumfahrzeug aufgrund der glatten Fahrbahn von der Straße abkam und mit einem Haus kollidierte. Personen wurden bei den Unfällen glücklicherweise nicht

    mehr
  04.01.2026 – 09:30

    LPI-SLF: Unfallflucht nach Driftversuchen

    Neuhaus am Rennweg (ots) - In der Zeit vom 02.01.2026 gegen 22:30 Uhr bis zum 03.01.2026 um 01:00 Uhr ereignete sich in Neuhaus am Rennweg in der Straße Am Wasserturm eine Unfallflucht. Hierbei wurde eine am Fahrbahnrand stehende Straßenlaterne schwer beschädigt. In dieser Zeit gab es aufgrund der winterglatten Fahrbahn etliche Fahrzeuge, welche am Tatort Driftversuche unternahmen, wobei höchtswahrscheinlich der

    mehr
  04.01.2026 – 03:54

    LPI-SLF: Einbruch in eine KITA des Diakonievereins

    Triptis (ots) - Am 03.01.2026 wurde zur Mittagszeit der Polizei ein Einbruch in die Kindertagesstätte in der Triptiser Poststraße gemeldet. Eine Prüfung durch Polizeibeamte bestätigte den Verdacht. Ein bis dato unbekannter Täter öffnete gewaltsam ein Fenster auf der Rückseite des Gebäudes und drang in dieses ein. Dort durchsuchte er sämtliche Räume und entwendete schließlich ca. 380 Euro Bargeld. Der

    mehr
