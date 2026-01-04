Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in eine Postfiliale

Pößneck (SOK) (ots)

Am 04.01.2026 gegen 03:30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt in die Postfiliale in der Breiten Straße 13 in Pößneck. Hierbei wurde eine Zugangstür aufgehebelt und anschließend in den Verkaufsraum eingedrungen. Es wurden verschiedene Schränke geöffnet und Münzgeld im Wert von ca. 20 EUR aus der Registrierkasse entnommen. Des Weiteren wurden mehrere Kundensendungen entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 7.000 EUR. Ein genauer Beuteschaden ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht bekannt.

Es werden Zeugen gesucht, welche Angaben zur Tat oder zum Täter machen können. Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld unter der Tel. 03672/4170 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell