Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in eine KITA des Diakonievereins

Triptis (ots)

Am 03.01.2026 wurde zur Mittagszeit der Polizei ein Einbruch in die Kindertagesstätte in der Triptiser Poststraße gemeldet. Eine Prüfung durch Polizeibeamte bestätigte den Verdacht. Ein bis dato unbekannter Täter öffnete gewaltsam ein Fenster auf der Rückseite des Gebäudes und drang in dieses ein. Dort durchsuchte er sämtliche Räume und entwendete schließlich ca. 380 Euro Bargeld. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf ein Vielfaches höher und wird auf ca. 1500 bis 2000 Euro geschätzt. Hinweise zur Tat oder zum Täter nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla jederzeit unter der Tel. 03663 4310 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Saale-Orla
Telefon: 03663 431 0
E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

