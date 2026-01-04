LPI-SLF: etliche Unfälle durch Wintereinbruch

Wurzbach (ots) - Am heutigen Morgen, gegen 04.25 Uhr, befuhr der 59-jähige Fahrer eines LKW die Landstraße von Neundorf in Richtung Rodacherbrunn. Aus bisher unbekannter Ursache kam er nach links von der Fahrbahn ab und kippte im Straßengraben auf die Seite. Der Mann zog sich dabei Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr war ebenfalls im Einsatz. Aufgrund der ...

