Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: etliche Unfälle durch Wintereinbruch
Sonneberg (ots)
Am Wochenende vom 02.01.2026 bis zum 04.01.2026 kam es im Landkreis Sonneberg zu vielen Verkehrsunfällen aufgrund der winterglatten Fahrbahnen. Hierbei entstanden hohe Sachschäden. In Piesau kam es zu einem Schaden in Höhe von 60.000,- EUR, als ein Räumfahrzeug aufgrund der glatten Fahrbahn von der Straße abkam und mit einem Haus kollidierte. Personen wurden bei den Unfällen glücklicherweise nicht verletzt.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Sonneberg
Telefon: 03675 875 0
E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell