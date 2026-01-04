PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: etliche Unfälle durch Wintereinbruch

Sonneberg (ots)

Am Wochenende vom 02.01.2026 bis zum 04.01.2026 kam es im Landkreis Sonneberg zu vielen Verkehrsunfällen aufgrund der winterglatten Fahrbahnen. Hierbei entstanden hohe Sachschäden. In Piesau kam es zu einem Schaden in Höhe von 60.000,- EUR, als ein Räumfahrzeug aufgrund der glatten Fahrbahn von der Straße abkam und mit einem Haus kollidierte. Personen wurden bei den Unfällen glücklicherweise nicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Sonneberg
Telefon: 03675 875 0
E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 04.01.2026 – 09:30

    LPI-SLF: Unfallflucht nach Driftversuchen

    Neuhaus am Rennweg (ots) - In der Zeit vom 02.01.2026 gegen 22:30 Uhr bis zum 03.01.2026 um 01:00 Uhr ereignete sich in Neuhaus am Rennweg in der Straße Am Wasserturm eine Unfallflucht. Hierbei wurde eine am Fahrbahnrand stehende Straßenlaterne schwer beschädigt. In dieser Zeit gab es aufgrund der winterglatten Fahrbahn etliche Fahrzeuge, welche am Tatort Driftversuche unternahmen, wobei höchtswahrscheinlich der ...

    mehr
  • 04.01.2026 – 03:54

    LPI-SLF: Einbruch in eine KITA des Diakonievereins

    Triptis (ots) - Am 03.01.2026 wurde zur Mittagszeit der Polizei ein Einbruch in die Kindertagesstätte in der Triptiser Poststraße gemeldet. Eine Prüfung durch Polizeibeamte bestätigte den Verdacht. Ein bis dato unbekannter Täter öffnete gewaltsam ein Fenster auf der Rückseite des Gebäudes und drang in dieses ein. Dort durchsuchte er sämtliche Räume und entwendete schließlich ca. 380 Euro Bargeld. Der ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 11:33

    LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person

    Wurzbach (ots) - Am heutigen Morgen, gegen 04.25 Uhr, befuhr der 59-jähige Fahrer eines LKW die Landstraße von Neundorf in Richtung Rodacherbrunn. Aus bisher unbekannter Ursache kam er nach links von der Fahrbahn ab und kippte im Straßengraben auf die Seite. Der Mann zog sich dabei Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr war ebenfalls im Einsatz. Aufgrund der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren