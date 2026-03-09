PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Gartenmöbel gestohlen +++ Schmierereien an Schulgebäude

Limburg (ots)

1. Gartenmöbel gestohlen,

Limburg-Dietkirchen, Limburger Straße, Freitag, 06.03.2026, 19:00 Uhr bis Samstag, 07.03.2026, 09:15 Uhr

(ro)In Dietkirchen haben Unbekannte in der Nacht zum Samstag Gartenmöbel gestohlen. Die Täter kletterten zwischen 19:00 Uhr und 09:15 Uhr über einen Bauzaun, um zum Eingangsbereich eines Möbelgeschäfts in der Limburger Straße zu gelangen. Hier entwendeten sie einen ausgestellten Gartentisch sowie eine Bank im Wert von knapp 250 Euro und suchten damit das Weite. Hinweise bitte unter der Rufnummer (06431) 9140-0 an die Kriminalpolizei in Limburg.

2. Schmierereien an Schulgebäude,

Limburg, Joseph-Heppel-Straße, Mittwoch, 04.03.2026, 17:30 Uhr bis Freitag, 06.03.2026, 08:00 Uhr

(ro)In den vergangenen Tagen haben Unbekannte in Limburg ein Schulgebäude mit Schmierereien verunstaltet. Sowohl am Donnerstagmorgen als auch am Freitagmorgen entdeckte ein Verantwortlicher der Schule in der Joseph-Heppel-Straße die Schmierereien, darunter auch linksmotivierte Schriftzüge und informierte die Polizei. Die Kriminalpolizei ermittelt nun. Hinweise werden unter der Rufnummer (06431) 9140-0 entgegengenommen.

