PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Raub am Busbahnhof+++Körperverletzung+++Sachbeschädigung+++ Unfallflucht nach Rotlichtverstoß+++Fahranfänger alkoholisiert kontrolliert+++

Limburg (ots)

1.Raub auf öffentlichen Straßen und Plätzen, Weilburg, Bahnhofstraße, Busbahnhof, Samstag 07.03.2026, 21:21 Uhr,

Am Samstagabend kam es am Busbahnhof in Weilburg in der Bahnhofstraße zu einem Raubdelikt.

Ein 29-jähriger aus Weinbach hielt sich am Busbahnhof in Weilburg auf. Dort geriet er mit einer Personengruppe in Streit. Zwei unbekannte Täter aus der Gruppe schlugen ihn ins Gesicht und entrissen ihm den mitgeführten Rucksack. Dieser wurde entleert und aus der herausgefallenen Geldbörse entnahmen sie eine EC-Karte und etwa 60,-EUR in bar. Die beiden unbekannten Täter werden als männlich und jugendlich aussehend beschrieben. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Weilburg unter der Telefonnummer 06471-9386-0 in Verbindung zu setzen.

2.Wechselseitige Körperverletzung in einer Gaststätte - eine Person verletzt, Limburg, Neumarkt, Sonntag, 08.03.2026,04:02 Uhr,

In einer Gaststätte in der Innenstadt ist es in der Nacht zum Sonntag zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 32 und 52 Jahren gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es in einem Lokal zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen mehreren Gästen, die in einer wechselseitigen Körperverletzung gipfelten. Beim Eintreffen der Streife befanden sich alle Beteiligten vor dem Lokal. Die zwei in die Auseinandersetzung verwickelten Männer standen unter Alkoholeinfluss. Der Jüngere klagte über Schmerzen im Gesichtsbereich, weshalb ein Rettungswagen verständigt wurde. Die Person wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei leitete entsprechende Strafverfahren ein. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich mit sachdienlichen Hinweisen unter 06431 91400 an die Polizei in Limburg zu wenden.

3.Sachbeschädigung an Fenster,

Dornburg-Frickhofen, Egenolfstraße, Freitag, 06.03.2026, 17:30 Uhr bis Samstag, 07.03.2026, 14:00 Uhr,

In der Nacht von Freitag auf Samstag warf ein unbekannter Täter mit einem Stein ein neu eingebautes Fenster auf einer Baustelle in der Egenolfstraße in Dornburg-Frickhofen ein.

Sollten Sie verdächtige Personen in der Nähe wahrgenommen haben, werden Sie gebeten, die Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431 91400 zu verständigen.

4.Unfallflucht nach Rotlichtverstoß,

Hünfelden-Kirberg, Mainzer Landstraße / Hainbuchenstraße, Samstag, 07.03.2026, 22:35 Uhr,

In Hünfelden ist es am Freitagabend im Kreuzungsbereich der Hainbuchenstraße / Mainzer Landstraße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht gekommen.

Eine 27-jährige Fahrerin befuhr mit ihrem Pkw Audi A1 die Hainbuchenstraße in Richtung Mainzer Landstraße und hielt an der dortigen Kreuzung zunächst ordnungsgemäß an der Haltelinie der rot zeigenden Lichtzeichenanlage an. Nachdem die Ampel auf Grün umschaltete, bog sie nach links in Fahrtrichtung Limburg ein. Zur gleichen Zeit befuhr ein bislang unbekannter Fahrer mit seinem schwarzen VW Scirocco die Mainzer Landstraße aus Richtung Hünstetten kommend in Fahrtrichtung Limburg. Nach bisherigen Erkenntnissen missachtete dieser die für ihn rot zeigende Lichtzeichenanlage und kollidierte im Kreuzungsbereich mit dem einbiegenden Fahrzeug der 27-Jährigen. Durch den Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen ein erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 13.000 Euro. Beide Unfallbeteiligten fuhren ihre Fahrzeuge anschließend auf das Gelände einer nahe gelegenen Tankstelle, um den Verkehr nicht zu behindern. Dort verständigte die Geschädigte einen Bekannten. Als dieser vor Ort erschien, gab der Unfallverursacher an, dass sein Fahrzeug nicht zugelassen sei. Als der Zeuge erklärte, die Polizei verständigen zu wollen, stieg der Mann in seinen Pkw und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle in Fahrtrichtung Limburg, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Das Fahrzeug konnte im Rahmen der Fahndung nicht angetroffen werden.

Der Fahrer wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 20 bis 30 Jahre alt, ca. 170 bis 180 cm groß, kräftige Statur, südländisches Erscheinungsbild, schwarze Haare, schwarzer Bart, bekleidet mit einer schwarzen Sweatjacke, schwarzer Jogginghose, einer Umhängetasche sowie einer Kappe der Marke Gucci. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Limburg unter der Rufnummer 06431 91400 entgegen.

5.Verkehrskontrolle bei alkoholisiertem Fahranfänger Hadamar, Kreußlerstraße Sonntag, 08.03.2026, 03:45 Uhr,

Am frühen Sonntagmorgen wurde durch eine Streife der Polizeistation Limburg in der Kreußlerstraße in Hadamar eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Es wurde festgestellt, dass der 19-jährige Fahrer eines PKW unter Alkoholeinfluss stand. Für Fahranfänger in der Probezeit und Personen bis zum 21. Geburtstag gilt eine 0,0 Promillegrenze. Ein auf der Dienststelle durchgeführter, gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell