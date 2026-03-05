PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Motorradfahrer schwer verletzt

Limburg (ots)

Runkel-Ahlbach, Kreisstraße 521,

Donnerstag, 05.03.2026, 14:15 Uhr

(ro)Am Donnerstagnachmittag kam es im Bereich Ahlbach zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer verletzt wurde. Ein Autofahrer war gegen 14:15 Uhr auf der Kreisstraße 521 von der Landesstraße 3063 kommend in Richtung Dehrner Schloss unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen übersah der Fahrer einen entgegenkommenden Motorradfahrer, als er links in einen Wirtschaftsweg abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß, in Folge dessen der Zweiradfahrer schwer verletzt wurde. Er kam anschließend in ein Krankenhaus. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Gutachter hinzugezogen und beide Fahrzeuge sichergestellt. Aufgrund der Maßnahmen am Unfallort war die Kreisstraße für mehrere Stunden in Teilen voll gesperrt. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Hinweise in der Sache nimmt die Polizeistation Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell