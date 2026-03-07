POL-LM: +++Randalierer greift Polizeibeamte an+++Zweirad touchiert PKW+++Unfallflucht nach Rückwärtsfahren+++Verdacht der Trunkenheitsfahrt+++

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

Limburg (ots)

1. Randalierer greift Polizeibeamte an

Weilburg, Frankfurter Straße

Freitag, 06.03.2026, 23:10 Uhr

(AKu) Am Freitagabend fiel ein 39-Jähriger aus dem Landkreis Limburg-Weilburg in der Frankfurter Straße in Weilburg auf, da er mehrere Gullideckel aus der Verankerung hob und eine Bank umwarf. Bei der anschließenden Personenkontrolle durch eine Weilburger Polizeistreife leistete er aktiven Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen und schlug mit seinen Fäusten auf die Beamten ein. Der Beschuldigte konnte überwältigt und fixiert werden. Hierbei bedrohte er die Beamten massiv. Im Anschluss wurde er in das Polizeigewahrsam eingeliefert und muss sie sich nun einem Verfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamten, tätlichen Angriff und Bedrohung verantworten. Beide weiter einsatzfähige Polizeibeamte wurden bei dem Einsatz leicht verletzt.

2. Zweirad touchiert entgegenkommenden Pkw

Weilburg-Odersbach, Kreisstraße 490

Freitag, 06.03.2025, 14:08 Uhr

(AKu) Am Freitagmittag kam es gegen 14:08 Uhr auf der K490 zwischen Odersbach und Wirbelau zu einem Verkehrsunfall. Ein Leichtkraftrad streifte einen entgegenkommenden PKW. Der 16-jährige Fahrer des Leichtkraftrades geriet in einer Rechtskurve auf Grund eines Fahrfehlers auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit der Fahrerseite eines entgegenkommenden PKW. Der Pkw-Fahrer konnte im letzten Moment noch ausweichen, indem er auf die Bankette fuhr und somit Schlimmeres verhindern. Der Fahrer des Leichtkraftrades wurde leicht verletzt und ambulant behandelt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 7.500 EUR.

3. Zusammenstoß beim Rückwärtsfahren - Verursacher flüchtet vom Unfallort

Limburg-Eschhofen, Dietkircher Straße , Kreuzung Limburger Straße Freitag, 06.03.2026, 13:05 Uhr

(FD) In Eschhofen ereignete sich am Freitagnachmittag gegen 13:05 Uhr eine Verkehrsunfallflucht zwischen zwei Pkw im Kreuzungsbereich. Die beiden Fahrzeuge hielten hintereinander in der Dietkircher Straße in Höhe Hausnummer 1 und beabsichtigten auf die Limburger Straße zu fahren. Ohne erkennbaren Grund fuhr das Verursacherfahrzeug rückwärts, stieß mit der Anhängerkupplung gegen die Front des dahinter haltenden Pkw Mercedes Vito und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle.

Hinweise nimmt die Polizeistation in Limburg unter der Rufnummer 06431 9140-0 entgegen.

4. Pkw fährt in den Gegenverkehr - Verdacht der Trunkenheitsfahrt

Limburg-Eschhofen, Limburger Straße

Freitag, 06.03.2026, 21:46 Uhr

(FD) Am Freitagabend kam es am Ortseingang von Eschhofen um 21:46 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen drei Fahrzeugen, nachdem der Verursacher mit seinem PKW in den gegen Gegenverkehr fuhr. Ein Pkw Audi A3 und ein Dacia Sandero befuhren in dieser Reihenfolge die Limburger Straße in Richtung Ortsmitte. Aus Richtung Ortsmitte kam den beiden Pkw ein Pkw VW Passat entgegen. Der 28-jährige Fahrer des VW fuhr im Bereich einer Kurve mit nicht angepasster Geschwindigkeit, geriet ins Schleudern und dadurch in den Fahrstreifen der entgegenkommenden Pkw. Der Audi und der Dacia-Fahrer konnten einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und stießen mit dem VW zusammen. Während der Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass der Fahrer des VW unter Alkoholeinfluss steht. Daher wurde mit ihm auf der Polizeistation durch einen Arzt eine Blutentnahme durchgeführt. Die fünf Insassen in den Fahrzeugen Audi A3 und Dacia wurde alle leicht verletzt und zur Kontrolle in die umliegenden Krankenhäuser eingeliefert. Durch die Polizei wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Hinweise zum Unfall nimmt die Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431 9140-140 entgegen.

