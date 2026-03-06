PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: E-Scooter gestohlen +++ Kiosk-Schaufenster beschädigt +++ Scheibe von Volvo eingeschmissen +++ Motorradfahrer fährt auf Pkw auf und verletzt sich

Limburg (ots)

1. E-Scooter gestohlen,

Limburg, Hospitalstraße, Donnerstag, 05.03.2026, 16:30 Uhr bis 16:45 Uhr

(fh)In Limburg wurde am Donnerstagnachmittag ein E-Scooter gestohlen. Im kurzen Zeitfenster von 16:30 Uhr bis 16:45 Uhr hatte der Besitzer des Rollers mit dem Kennzeichen "397 GWH" diesen an einem Fahrradständer in der Hospitalstraße abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Währenddessen wurde der Scooter unbemerkt entwendet. Auffällig am Roller der Marke "Ninebot" sind ein Behindertenaufkleber, eine Hupe sowie eine Telefonhalterung.

Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

2. Kiosk-Schaufenster beschädigt,

Limburg, Kornmarkt, Festgestellt: Donnerstag, 05.03.2026, 10:50 Uhr

(fh)Unbekannte haben am Donnerstagmorgen auf dem Kornmarkt in Limburg eine Schaufensterscheibe beschädigt. Gegen 10:50 Uhr wurde die mutwillig beschädigte Scheibe festgestellt. Von den Verursachern fehlt jede Spur.

Hinweise nimmt die Polizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

3. Scheibe von Volvo eingeschmissen,

Dornburg-Frickhofen, Bahnhofstraße, Donnerstag, 05.03.2026, 11:30 Uhr

(fh)Unbekannte haben am Donnerstagvormittag ein in Frickhofen geparktes Fahrzeug beschädigt. Gegen 11:30 Uhr stellte der Besitzer eines Volvo XC90 in der Bahnhofstraße fest, dass die hintere, rechte Seitenscheibe mit einem Stein eingeworfen worden war. Ersten Erkenntnissen nach wurden keine Gegenstände aus dem Fahrzeug entwendet.

Hinweise zu den Verursachern nimmt die Polizeistation Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

4. Motorradfahrerin fährt auf Pkw auf und verletzt sich, Weinbach-Gräveneck, Landesstraße 3452, Donnerstag, 05.03.2026, 16:50 Uhr

(fh)Am Donnerstagnachmittag wurde eine Motorradfahrerin bei Gräveneck bei einem Auffahrunfall verletzt und in der Folge in ein Krankenhaus gebracht. Gegen 16:50 Uhr war die 16-Jährige auf ihrem Motorrad der Marke Yamaha auf der Landesstraße 3452 aus Richtung "Hohe Straße" kommend in Richtung Gräveneck unterwegs. In Höhe des Ortseingangs musste ein vorausfahrender Mercedes-Fahrer verkehrsbedingt stark abbremsen. Die junge Zweiradfahrerin fuhr in der Folge auf die vorausfahrende V-Klasse auf und zog sich dabei Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Ihr Motorrad musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell