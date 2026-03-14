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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Innenstadt von Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots)

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es am 13.03.2026 gegen 20:40 Uhr auf Höhe des Spätis in der Turmstraße in Neubrandenburg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen. Aus einem vorangegangenen Streit zwischen einem 15-jährigen und einem 16-jährigen Syrer entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung. Hierbei wurde der 15-jährige syrische Geschädigte durch Faustschläge verletzt. Seine 15-jährige deutsche Freundin wurde beim Versuch die Situation zu beruhigen ebenfalls durch zwei Faustschläge verletzt. Die beiden Geschädigten flüchteten anschließend in Richtung des Rathauses. Hier wurden sie vom Tatverdächtigen eingeholt und gemeinsam mit zwei weiteren Syrern erneut mit Fäusten geschlagen.

Die geschädigte 15-Jährige wurde leichtverletzt und durch einen Rettungswagen ins Klinikum Neubrandenburg verbracht. Die Tatverdächtigen konnten namentlich bekannt gemacht werden. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung wurde eingeleitet. Dier Kriminalpolizei Neubrandenburg hat die Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
David Haupt
Erster Polizeihauptkommissar
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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