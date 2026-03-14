Polizeipräsidium Neubrandenburg
POL-NB: Körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Innenstadt von Neubrandenburg
Neubrandenburg (ots)
Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es am 13.03.2026 gegen 20:40 Uhr auf Höhe des Spätis in der Turmstraße in Neubrandenburg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen. Aus einem vorangegangenen Streit zwischen einem 15-jährigen und einem 16-jährigen Syrer entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung. Hierbei wurde der 15-jährige syrische Geschädigte durch Faustschläge verletzt. Seine 15-jährige deutsche Freundin wurde beim Versuch die Situation zu beruhigen ebenfalls durch zwei Faustschläge verletzt. Die beiden Geschädigten flüchteten anschließend in Richtung des Rathauses. Hier wurden sie vom Tatverdächtigen eingeholt und gemeinsam mit zwei weiteren Syrern erneut mit Fäusten geschlagen.
Die geschädigte 15-Jährige wurde leichtverletzt und durch einen Rettungswagen ins Klinikum Neubrandenburg verbracht. Die Tatverdächtigen konnten namentlich bekannt gemacht werden. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung wurde eingeleitet. Dier Kriminalpolizei Neubrandenburg hat die Ermittlungen übernommen.
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