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Polizei Bochum

POL-BO: Lkw-Fahrer fährt alkoholisiert durch Bochum

Bochum (ots)

Mit 1,78 Promille fuhr ein Mann (51) aus Rumänien mit seinem Lkw durch Bochum. Durch seine Fahrweise verursachte er nicht nur einen erheblichen Sachschaden, sondern gefährdete nach Zeugenaussagen auch andere Verkehrsteilnehmer. Die Polizei zog den Mann aus dem Verkehr.

Am Sonntag, 15. März, gegen 18.20 Uhr war der Lkw-Fahrer mit seiner Sattelzugmaschine ohne Auflieger auf der Wittener Straße stadtauswärts unterwegs. In Höhe der Hausnummer 178 kollidierte er mit einem geparkten Pkw. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 16.000 Euro. Statt sich um eine Unfallaufnahme zu kümmern, setzte er seine Fahrt fort.

Polizeibeamte sichteten den Lkw auf der BAB 448 in Fahrtrichtung Essen und leiteten ihn an der Abfahrt Bochum-West ab.

Die Einsatzkräfte nahmen die Personalien des Mannes (51, aus Rumänien) auf und führten einen Atemalkoholtest durch, der einen Wert von 1,78 Promille ergab. Da der Mann Widerstand leistete, wurde er ins Gewahrsam gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Zugmaschine wurde abgeschleppt.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Mirella Turrek
Telefon: 0234 909-1027
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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