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Polizei Bochum

POL-BO: Falsche Wasserwerker: Ehepaar aus Bochum fällt Betrügern zum Opfer

Bochum (ots)

Zwei unbekannte Täter verschafften sich unter dem Vorwand, von den Stadtwerken zu sein, Zutritt zur Wohnung eines Seniorenpaares und entwendeten Wertsachen. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 13 Uhr am Montag, 16. März, klingelten die beiden Unbekannten an der Wohnungstür eines Ehepaares (78 und 76 Jahre alt) an der Wehlaustraße in Bochum. Sie gaben an, den Wasserlauf im Bad kontrollieren zu müssen. Die unbekannte Frau begab sich ins Badezimmer, während der Mann unbemerkt das Schlafzimmer durchsuchte. Nachdem die Betrüger die Wohnung verlassen hatten, stellten die Eheleute den Diebstahl fest.

Der männliche Täter soll schlank gewesen sein und Arbeiterhandschuhe getragen haben. Die weibliche Täterin wird als 160 cm groß, mit schwarzen langen Haaren und bekleidet mit schwarzer Kleidung mit der Aufschrift "Puma" beschrieben.

Wem sind in der Wehlaustraße verdächtige Personen aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich beim zuständigen Kriminalkommissariat unter 0234 909-4135 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marcella Nows
Telefon: 0234 909-1024
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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