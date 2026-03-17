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Polizei Bochum

POL-BO: Rollerfahrer (20) bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bochum (ots)

Ein Rollerfahrer (20, aus Bochum) wurde bei einem Verkehrsunfall am Montagabend, 16. März, an der Stensstraße schwer verletzt.

Als der Bochumer gegen 20.05 Uhr aus einer Grundstückseinfahrt kommend auf die Stensstraße abbog, kollidierte er mit dem Auto eines 32-jährigen Gelsenkircheners, der die Stensstraße befuhr.

Der Rollerfahrer stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Mann in ein nahegelegenes Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde.

Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Mirella Turrek
Telefon: 0234 909-1027
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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